Licia Nunez senza filtri: "Antonella Elia? Quando era nel letto con me aveva scompensi"

Il Grande Fratello Vip è finito ormai da qualche settimana ma continua ad alimentare pettegolezzi. L'ultimo in ordine di tempo riguarda le frecciatine lanciate da Licia Nunez alla ex coinquilina Antonella Elia in occasione della recente intervista rilasciata a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio. E' noto infatti che tra le due i rapporti non sono mai stati pacifici - sebbene all'inizio sembravano essere partite col piede giusto -, e le tensioni non si sono appianate con l'uscita dalla Casa di Cinecittà.

Licia Nunez e Antonella Elia

Licia parla in modo sibillino di Antonella, lasciandosi andare a vere e proprie frecciatine. "Antonella è la persona che come sempre istiga il proprio interlocutore, è evidente che è l’ennesima dichiarazione d’amore da parte sua nei miei riguardi", dice a proposito dell'espressione usata da Elia per definirla (ovvero "Cobra che striscia"). Poi torna a parlare del tempo trascorso insieme nel reality show di Canale 5. "Quando dormivo con lei mi diceva che 'le provocavo degli scompensi', ma ricordiamo che nella vita bisogna essere sempre responsabili del proprio dire e del proprio sentire...".

Licia, dichiaratamente omosessuale (ed ex dell'attivista LGBT Imma Battaglia), parla poi del rapporto con la compagna Barbara, che le è sempre stata vicina in questi giorni di lontananza. "Quando ho incontrato Barbara posso dire che mi ha salvata. Era un momento difficile della mia vita, lei è arrivata nel momento giusto". Ed ora, in questo periodo di misure restrittive anti-coronavirus, le due possono vivere l'uno accanto all'altra un periodo di convivenza forzata per recuperare il tempo perso.

L'argomento Pago

L'intervista si sposta poi sull'argomento Pago, altro coinquilino con cui non corre buonsangue. Secondo Licia, il cantante non avrebbe fatto un percorso naturale all’interno della casa a causa dell'ingresso della ex fidanzata Serena Enardu, con cui poi è tornato insieme. "La sua relazione era già abbastanza travagliata, di conseguenza per recuperare una storia come quella loro era più giusto affrontarla lontano dai riflettori. Sicuramente l’entrata di Serena non è stata positiva per lui, probabilmente ha tolto anche della serenità a Pago. Aveva perso gran parte del suo spirito. Era una situazione da affrontare non nella casa del Grande Fratello. Loro mi piacciono meno di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro".