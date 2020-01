Stefania Orlando, bomba su Licia Nunez: "Ci ha provato con me quando stava con la Battaglia"

Se la scorsa puntata del Gf Vip sembrava aver fatto rotolare (finalmente) una pietra sulla datata liaison tra Licia Nunez e Imma Battaglia - con l'ingresso in casa di Barbara Eboli, che non le ha mandate a dire alla fidanzata - a rilanciare il sasso è stata Stefania Orlando mercoledì a 'Citofonare Signorini', su 361 Magazine.

La showgirl ha svelato di aver ricevuto delle avances da parte di Licia, quando era ancora fidanzata con Imma Battaglia. A raccontare i dettagli Alessio Poeta, anche lui in studio e molto amico della Orlando: "La incontrammo una sera in un locale a Roma, il giorno dopo la incontrammo in un noto stabilimento balneare. Io e Stefania eravamo in fila per prendere un cocktail, lei si avvicina e mi fa: 'Ti puoi spostare?'". Si allontanarono loro due, come ha raccontato Stefania Orlando: "Lei mi chiede se fossi omosessuale. Le rispondo: 'No, ho un fidanzato e sono etero'".

Non solo. Dai racconti pepati di Poeta sembra che l'attrice, ora reclusa nella Casa di Cinecittà, abbia definitito, sempre in quell'occasione, Stefania Orlando il suo "sogno erotico". "Tutto vero quello che ho raccontato a Citofonare Signorini - assicura Alessio Poeta, raggiunto al telefono - Ho sbagliato solo l'anno. Non è accaduto 5/6 anni fa, ma si trattava dell'estate 2009/2010". E Licia Nunez era ancora fidanzata con Imma Battaglia. Ahia, a sputare in aria...