Incidente in strada per Linus, la foto su Instagram: "Tre punti e naso rotto"

Una brutta giornata per Linus. Il noto conduttore radiofonico ha avuto uno spiacevole incidente mentre camminava per strada. Cadendo, inavvertitamente, non è riuscito a pararsi e si è rotto il naso.

E' stato lo stesso volto di Radio Deejay a postare la foto su Instagram e a spiegare cosa gli è accaduto: "Caduto. In bici? No, a piedi. Come un cretino. Tre punti e naso rotto. Stamattina ho gli occhi neri e gonfi che sembro Rocky Balboa".

La foto pubblicata da Linus è piuttosto spaventosa e, oltre al naso fasciato, si vedono chiaramente le escoriazioni sul viso. Ma Linus ha voluto condividere con i fan la notizia dell'incidente, sempre con quel pizzico di ironia che lo contraddistingue.

E, prontamente, sono arrivati gli auguri dei suoi followers: "Povero,mi dispiace.probabilmente eri TROPPO di corsa!", gli scrive qualcuno. "Tanti auguri di pronta guarigione Linu!!!!! P.S:il momento del co***one passa a tutti", aggiunge un altro. "Come capisco chi cade... Io tante volte! Non sentirti cretino... Succede", scrive, solidale, un terzo. E i commenti sono stati davvero tantissimi.