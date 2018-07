Linus in ospedale: "Preoccupati che fosse infarto"

Brutto spavento per Linus. Il conduttore radiofonico, 60 anni, è finito al pronto soccorso a seguito di un forte dolore al torace, dovuto ad una violenta infiammazione. A raccontarlo è lui stesso, in un post pubblicato sui social per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Una volta arrivato in ospedale, infatti, i medici si sono subito adoperati per escludere l'ipotesi di un infarto, dal momento che i sintomi erano molto simili.

"Ieri pomeriggio - racconta Linus su Instagram - devo aver preso un colpo di aria condizionata che mi ha violentemente infiammato il torace, forse sono un po’ debilitato dopo le fatiche della maratona. Il dolore verso sera è diventato così forte che alle 11 mi sono fatto accompagnare al pronto soccorso. Dove, giustamente, si sono prodigati e preoccupati per essere sicuri che non fosse un infarto, i sintomi erano molto simili. In realtà sono sano come un pesce (lesso…), però tra un accertamento e l’altro sono rimasto lì fino alle tre del mattino. Ma sono stato felice di alzarmi alla solita ora anche stamattina. Ci sentiamo tra poco".

Allarme rientrato, dunque: questa stamattina il conduttore era di nuovo in onda nel programma "Dejaay chiama Italia" su Radio DeeJay.