Bobo Vieri e Costanza, Natale al mare con Stella. Ma scoppia la lite con un fan

Quale miglior occasione del Natale per godersi qualche giorno di relax al mare? Lo sanno bene Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, che sono volati in una misteriosa località marittima insieme alla piccola Stella per celebrare le festività in famiglia. Peccato però che, dopo aver condiviso su Instagram alcuni scatti del suo meritato riposo, l'ex velina è scivolata in un battibecco con una fan.

Bobo Vieri e Costanza al mare con Stella per Natale

Ma andiamo con ordine. E' una vacanza da favola quella organizzata da Bobo e Costanza, in dolce attesa del secondo figlio, un'altra femminuccia, che arriverà tra tre mesi. E' stato proprio l'ex calciatore a raccontare via social la partenza dall'Italia, avvenuta ieri mattina. Tra le sue Instagram Stories, infatti, vediamo alcune immagini dell'aereo con cui ha viaggiato la coppia e poi, questa mattina, la prima giornata al mare. Un vero e proprio viaggio da sogno. Tra le foto pubblicate, inoltre, anche un tenero scatto di Bobo che si dirige a fare un bagno in piscina mano per mano con la piccola Stella, nata un anno e due mesi fa.

La lite con una fan

Ed è stata proprio una foto pubblicata su Instagram a far scoppiare la lite tra Costanza ed una follower. Questa mattina, infatti, la showgirl ha condiviso uno scatto del suo panorama dalla camera da letto. "Tutti dovremmo avere un risveglio vista mare", si legge nella didascalia. E poco dopo è arrivata la replica al veleno di una donna: "Ad averci i soldi vostri magari sì", scrive. Ma Cocò risponde a tono: "Sono indipendente e lavoro da quando ho 18 anni", replica l'ex velina, con la schiettezza che la contraddistingue da sempre.

Fuoriprogramma 'velenoso' a parte, però, le immagini parlano chiaro: per Bobo e Costanza, sposati con rito civile da nove mesi, questo è uno dei momenti più belli di sempre. Mentre si godono giorno dopo giorno la crescita della piccola Stella, già sognano di stringere tra le loro braccia il secondo frugoletto. "Bobo - ha raccontato Costanza - . All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso, in effetti devo dire che va benissimo così".