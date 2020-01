Dopo la lite con Barbara d'Urso, Taylor Mega sbotta: "Ecco gli accordi con gli autori. Atteggiamento allucinante di Mediaset"

(Nel video in alto, la lite tra Barbara d'Urso e Taylor Mega)

Tutto ci saremmo aspettati tranne che una lite in diretta tra Barbara d'Urso e Taylor Mega. Chi segue i programmi della conduttrice napoletana, infatti, sa bene quando le sue trasmissioni siano state un vero e proprio 'volano' per la fama della influencer. E invece ieri sera a 'Live Non è la d'Urso' le due se hanno sancito un vero e proprio 'divorzio' in diretta.

La lite tra Barbara d'Urso e Taylor Mega

Ma partiamo dal principio. Taylor, ospite di Barbara, viene messa alle strette: come mai in una foto pubblicata su Instagram si mostra mentre fa il dito medio di fronte alla camionetta della Forze dell'Ordine? Incalzata sulla questione, la biondissima influencer non risponde, specificando di essere stata invitata in puntata per parlare di altro. "Non ricordo - è la sua risposta - Non sono qui per questo, ma per dire che non vengo più". Come spiegherà di lì a poco tra le Instagram Stories, infatti, Taylor sarebbe stata invitata dagli autori esclusivamente per replicare alle offese rivolte da Antonella Elia e per comunicare il suo congedo temporaneo dalla tv "per dedicarsi a nuovi progetti".

Ma si sa: domandare è lecito, rispondere è cortesia. Soprattutto in una trasmissione che lavora sotto testata giornalistica. E di fronte alla cortesia mancata della sua ospite, Barbara d'Urso taglia corto: "Sono d’accordo con te - replica a tono - anche perché se esistesse davvero la foto, sarei io a non volerti più nelle mie trasmissioni".

Lite Taylor Mega - Barbara d'Urso: l'influencer rivela i presunti accordi con gli autori

L'atteggiamento di Barbara fa evidentemente infuriare Taylor, che di lì a poco pubblica una raffica di Stories e urla al "ribaltamento della realtà". "Mi dice che non mi invita più per la foto, ma ero io che non volevo più andare - precisa - E lo sapevano! E' un mese che mi rompono il ca**o per andare in tv. Mi hanno rotto le pa**e finché non ho accettato il collegamento. Allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti".

E ancora: "Preciso quanto segue. In settimana ho avuto i consueti contatti con la redazione in vista del programma nel corso dei quali ho precisato chiaramente che sarebbe stata la mia ultima apparizione televisiva per un periodo essendo impegnata in altri progetti. Esiste documentazione di questi colloqui che laddove smentiti potranno essere divulgati. E’ quindi evidente che la mia temporanea assenza dalla trasmissione sarà dettata da miei impegni professionali e non da decisioni altrui.

E a proposito della foto incriminata: "Il gesto è rivolto a chi mi sta di fronte ovvero ai miei numerosi haters e non certo alle forze dell’ordine che raffigurate alle mie spalle sono simbolo di protezione nei miei confronti". Per la cronaca: la foto di Taylor di fronte alla camionetta della polizia è sparita dal suo profilo pochi minuti dopo la chiusura del collegamento. In basso uno screenshot.