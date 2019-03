C'è Posta per Te, Littizzetto "seduce" Monte. Poi l'affondo su Cecilia e il Canna-Gate

(Nel video in alto, Luciana Littizzetto "seduce" Francesco Monte)

Come mai stavolta Luciana Littizzetto ha deciso di approdare a C'è Posta per Te? E' questa la domanda che i telespettatori del people show di Canale 5 si sono posti di fronte alla notizia della nuova ospitata della comica, ormai habitué del programma condotto da Maria De Filippi ("Maria, migliori col tempo: brilli come tre Barbara d'Urso messe insieme", le ha detto appena arrivata). Ebbene, il mistero è stato presto svelato: l'attrice torinese è qui per trovare un fidanzato dopo la separazione dallo storico compagno (arrivata dopo vent'anni d'amore).

Luciana Littizzetto a C'è Posta per Te

La (esilarante) ricerca di un partner ha dato luogo a tanti siparietti divertenti. Anzitutto, Maria ha chiamato in studio per lei quattro pretendenti, mandando loro la busta: Gabriel Garko, Francesco Monte, Gianluca Vacchi e il modello Brando Bertrand, che secondo la De Filippi "ha un suo perché". Bertrand è noto per lo spot di un sito immobiliare in cui mostrava il lato B in bella vista. Per l'occasione Lucianina indossa un velo: "Sembro Cicciolina".

Il primo a entrare è Garko, che all'inizio non vuole farla parlare: "Avere la Littizzetto zitta è fantastico!".

Luciana Littizzetto e Francesco Monte

Poi arriva Monte. E con lui il momento più divertente della serata. Maria, infatti, fa entrare il tronista e gieffino in un armadio con Lucianina, facendo un chiaro riferimento alla scena incriminata che vide protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al GF Vip: all'epoca, Monte era stato appena lasciato in diretta tv da Cecilia. Risultato? Francesco si è mostrato davvero autoironico ed è stato al gioco, entrando nell'armadio per quella che Luciana ha definito la "prova vicinanza".

Poi, come se non bastasse, per lui è arrivato l'affondo di Luciana: "Lei si chiama Maria, come la Marijuana", gli ha detto, regalando una palese frecciata al Canna Gate scoppiato all'Isola dei Famosi, quando il bel tarantino si ritirò dopo essere stato accusato di presunto uso di Marijuana un Honduras da parte di Eva Henger.

Spazio poi agli altri due pretendenti. Gianluca Vacchi, che seduce Luciana con un balletto e si lascia andare ad una battuta che piace poco al pubblico: "Se ti metti a 90 gradi si può fare". E il modello Bertrand. Luciana non ricorda chi è. Lui le mostra il lato b. Lei, allora, lo riconosce: "Ah, è quello del succhino".

Infine, si la busta per la Littizzetto, Garko, Vacchi, Monte e Bertrand: "Li sposo tutti e 4", è la decisione della comica.