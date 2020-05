Fase 2, Lodovica Comello: "L'emozione di vedere i miei genitori rialzare la serranda"

Un messaggio in sostegno dei genitori che proprio oggi hanno rialzato la serranda del loro negozio, come tutti i commercianti d'Italia. Su Instagram Lodovica Comello ha confidato l'emozione di riveder ripartire l'attività di famiglia, un negozio di abbigliamento a Cividale del Friuli, in provincia di Udine. "Lungi da me fare il marchettone... ma anche si, sono i miei genitori", ha scherzato via social la conduttrice, che proprio in queste settimane di emergenza coronavirus è diventata mamma per la prima volta grazie all'amore per il marito Tomas Goldschmidt.

Nel post, condivido questa mattina, il video che immortala mamma e papà mentre tornano ad aprile il locale. "Questo video mi commuove - scrive Lodovica - Forza mami e forza papi! Oggi, in punta di piedi, con un po' di paura ma anche tanta voglia di andare avanti, dopo 2 mesi riaprite il vostro amato negozio. Per i piccoli commercianti questi mesi sono stati una bastonata sulla schiena. Per questo invito tutti a ricordarsi anche delle piccole realtà di paese e a supportarle in questa lenta ripresa. In bocca al lupo a tutti quanti".

Così Lodovica vuole far sentire la sua vicinanza alla famiglia lontana. Da tempo infatti la presentatrice si è trasferita a Milano, dove vive insieme al marito - sposato 5 anni fa dopo il primo inconro avvenuto sul set della serie tv 'Violetta' - e il figlio Teo. E proprio della gravidanza in tempi di emergenza sanitaria ha parlato la timoniera di Italia's Got Talent in una delle sue ultime interviste. "Mi sono messa in una sorta di quarantena e sto a casa", ha confidato. E così il piccolino è arrivato come la gioia più grande in un momento storico complicato.

