Coronavirus, Lodovica Comello: "Io, incinta, in una sorta di quarantena volontaria"

Gravidanza e Coronavirus. Lodovica Comello, 29 anni e incinta del primo figlio, ne parla tra le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in cui spiega di aver preso volontariamente precauzioni. La conduttrice di 'Italia's got talent', infatti, vive a Milano, in Lombardia, regione tra le più colpite dall'emergenza sanitaria con più di 1200 contagiati e 38 decessi.

Tra due settimane Lodovica metterà al mondo il suo bambino, un maschietto, frutto dell'amore per il marito Tomas, attore con cui è sposata da cinque anni dopo il primo incontro avvenuto sul set della serie tv 'Violetta'. I due convivono nel capoluogo meneghino. "Gli ultimi giorni di maternità cadono in concomitanza del coronavirus - racconta al magazine Lodovica - mi sono messa in una sorta di quarantena e sto a casa".

A parte qualche ovvia preoccupazione, la coppia è alle stelle. Il piccolo non è stato cercato, ma è la gioia più grando. "Eravamo nell’ottica: ‘Se viene, viene’. Ed è arrivato, una sorpresa, ma non scioccante, è un maschietto". Il nome è già stato scelto, ma al momento resta segreto. "Per ora, però, lo teniamo per noi".

Poi, un aneddoto. Pare infatti che tra le prime a venire a sapere la lieta notizia è stata Mara Maionchi, giudice del talent show in onda su TV8 di cui Lodovica è conduttrice. "Mara è stata la prima a cui l’ho raccontato", confida, "Glielo avevo rivelato una sera in hotel prima di andare a dormire, stavamo bevendo una camomilla e le ho detto che era ancora un segreto. Lei, che ‘non si tiene un cecio in bocca’, il giorno dopo, mentre era seduta al tavolo dei giudici, l’ha raccontato agli altri, ma essendo microfonata, tutti quelli della troupe collegati in cuffia l’hanno saputo". Una piccola gaffe figlia dell'entusiasmo che scoppia di fronte ad una notizia così bella.