Lodovica Comello in dolce attesa svela ai fan il sesso del bebé: il post dolcissimo

Lodovica Comello è incinta di un maschietto. Ad annunciarlo è stata lei stessa, con un post su Instagram mostrandosi insieme al marito Tomas Goldschmidt con indosso una maglietta e la scritta: "It's a boy".

"Lodo vs 2 uomini: ce la farà la nostra eroina??", scherza nel post l'attrice e conduttrice di Italia's Got Talent. Sotto al post tanti messaggi d'auguri, dai fan e dagli amici vip della Comello: Valentina Ferragni, Andrea Delogu, Sergio Sylvestre, Giulia Salemi e l'account ufficiale della redazione di "Italia's Got Talent".

Qualche settimana fa, Lodovica Comello aveva rivelato ai fan sui social di essere in dolce attesa, pubblicando sempre una tenera foto insieme al marito, il produttore televisivo argentino conosciuto sul set della telenovela sudamericana Violetta, che la portò al successo. I due si sono sposati cinque anni fa, quando Comello aveva appena 25 anni.