Loredana Lecciso rompe il silenzio, la svolta con Al Bano qualche mese fa

Sui social negli ultimi mesi si intuiva un riavvicinamento tra Loredana Lecciso e Al Bano, ora a confermarlo è la diretta interessata. Dopo la rottura non è stato facile ritrovare un equilibrio, soprattutto a causa delle forti tensioni che c'erano tra loro, ma fortunatamente è acqua passata e i due sono riusciti a riconciliarsi per il bene dei figli.

"Tra me e lui ci sono grandissimo affetto - rivela Loredana in un'intervista a Nuovo - una grandissima amicizia e un sentimento familiare. Di certo però non siamo più una coppia ma da qualche mese siamo diventati carissimi amici". Spesso insieme a Cellino, la loro è una famiglia allargata in cui adesso trionfa la serenità: "Sono tutti molto uniti ed è un piccolo miracolo che siamo riusciti a fare. Però il merito non è mio e neanche di Romina, ma di Al Bano. E' lui che è riuscito a fare da collante tra loro".

Onore al leone di Cellino San Marco, che dopo anni di burrasca - prima con Romina, poi con Loredana - ora si gode finalmente la pace in famiglia.