Live, Loredana Lecciso ammette la rottura con Romina: "Mi dispiace, da parte mia grande apertura"

(Nel video sopra Loredana Lecciso parla di Romina)

Il triangolo sì. Il pubblico sguazza nella telenovela di Al Bano Carrisi eternamente conteso da Romina Power e Loredana Lecciso, così eccola offerta da Barbara d'Urso in prima serata. A 'Live - Non è la d'Urso' la showgirl pugliese, pungolata da Riccardo Signoretti, ammette l'allontanamento di Romina, con cui invece anni fa aveva un bellissimo rapporto.

Amiche (o almeno così sembrava) per la gioia di Al Bano e di tutta la famiglia allargata, poi qualcosa si è rotto. E' stata Romina ad allontanarsi, chiudendo la porta a Loredana che però non nutre nessun rancore: "Io non ho nulla contro Romina. E' la mamma dei fratelli dei miei figli, io sono la mamma dei fratelli dei suoi figli, ci sarà sempre grande rispetto per lei".

"Chi stava con le sue figlie adolescenti quando lei era in America? Non eravate come sorelle?" incalza ancora Signoretti, sperando di strapparle qualche dichiarazione 'choc' che non arriva. Da parte di Loredana, infatti, solo parole distese e una grande stima nei confronti di Al Bano: "E' sempre stato un uomo di pace, un grande uomo di equilibri. Ognuno di noi conosce molto bene il valore della famiglia e in nome di quello c'è sempre stato rispetto". Infine sulla rottura con Romina: "Mi dispiace molto. Da parte mia c'è grande apertura".