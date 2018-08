Loredana Lecciso, il consiglio per Romina Power dopo l’addio ad Al Bano

Tra Al Bano e Loredana Lecciso è finita ormai da mesi. Il furioso scambio di battute avvenuto nella famosa telefonata in diretta durante il programma Rai ‘Storie Italiane’, ha ufficializzato l’addio della coppia di cui adesso si torna a leggere sul settimanale ‘Nuovo’.

Al Bano, Romina e Loredana Lecciso: le indiscrezioni

Com’è noto, Al Bano è tornato ad esibirsi in tour insieme all’ex moglie Romina Power e, per quanto i fan sperino in un ritorno di fiamma, il cantante è stato chiaro nel negare qualsiasi coinvolgimento ulteriore rispetto a quello professionale.

Rapporti raffreddati, invece, con Loredana Lecciso che però adesso, secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, sarebbe arrivata nella tenuta pugliese dei Carrisi a Cellino San Marco, già luogo di soggiorno della signora Jolanda (madre di Al Bano), della stessa Power e dei loro tre figli Yari, Romina jr e la neo mamma Cristel con il piccolo Kay di soli tre mesi.

Inoltre, secondo quanto riporta lo stesso giornale, alcune amiche di Loredana Lecciso avrebbero riportato alcune dichiarazioni della ex compagna nei confronti della sua stessa Romina: “Loredana dice che, se davvero la Power vuol bene al suo ex, non deve costringerlo a cantare ancora”, avrebbe affermato la Lecciso.

E proprio a proposito della salute di Al Bano, è stato proprio lui che poco fa ha annunciato la necessità di interrompere momentaneamente i concerti per curare le proprie corde vocali.