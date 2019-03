Lutto per Lorella Boccia, è morto il papà: il post straziante

Lorella Boccia ha perso prematuramente il suo papà. A dare la tristissima notizia è stata la stessa ballerina sui social, con un post dai toni strazianti:

"Tutto questo non può essere reale perché non sono pronta. Ci siamo persi per fin troppo tempo e proprio quando abbiamo deciso diricominciare sei scappato. Sono qui in lacrime sdraiata accanto a te stringendo la tua mano così fredda e provo a riscaldarla, ti guardo e ti parlo. Credo ancora che tu stia riposando e aspetto un miracolo che non arriverà. Troppe cose non ti ho detto. Sono pentita, distrutta, arrabbiata. Ti prego ascoltami".