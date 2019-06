Lorella Boccia e Niccolò Presta finalmente sposi, ma non c’è Paola Perego

Si sono giurati amore eterno proprio a Roma, nella città eterna, ieri la ballerina Lorella Boccia e Niccolò Presta. Lui, classe 1992, è il figlio di Lucio Presta, uno dei guru tra i manager dei personaggi televisivi, e ora produce trasmissioni di successo ed è entrato nella lista degli Under 30 più influenti. Lei, classe 1981, invece è una ragazza napoletana che ha debuttato nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione per la danza ed è anche la conduttrice del ‘daytime’ del programma ‘Amici’.

Al loro matrimonio c’era però una grande assente: Paola Perego. La famosa conduttrice è la seconda moglie del padre di Lucio (la mamma di Lucio è morta diversi anni fa lasciando un incolmabile vuoto in lui) e il ragazzo ha sempre detto di non aver mai avuto un buon rapporto con lei. Insomma, i due si limitano al saluto e al come stai. E questo è stato pienamente confermato dalla non partecipazione della Perego alla cerimonia di ieri. Non è ancora chiaro se non è stata invitata o se è lei che ha preferito non andare. Fatto sta che non se ne è fatta un cruccio e la giornata di ieri l’ha passata a Napoli con le sue amiche a mangiare sfogliatelle, come si vede da un post su Instagram.

I due ragazzi stavano insieme da tre anni e ieri hanno coronato il loro amore nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. Si erano conosciuti nel 2016 dietro le quinte di ‘Ciao Darwin’ dove lei faceva la ballerina e lui il producer e amministratore della Arcobaleno Tre, la società del padre Lucio Presta.

Lei si è presentata in abito bianco con pizzo firmato Bluemarine (al contrario di Charlotte Casiraghi che si è sposata anche lei ieri ma in versione grigio-oro). Lui invece con un completo moderno firmato Roberto Cavalli. Tanti i personaggi famosi presenti alle nozze da Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli e Antonella Clerici, e c’erano anche i figli che la Perego ha avuto da Andrea Carnevale, Giulia e Riccardo. Insomma all’appello mancava solo lei.