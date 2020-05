Cuccarini e Matano, a ‘La Vita in Diretta’ gli auguri per Barbara d’Urso (che risponde da Canale 5)

La concorrenza è solo in relazione alla fascia oraria che li vede contemporaneamente in onda su Rai Uno e Canale 5, perché poi, per il resto, i conduttori de ‘La Vita in diretta’ e ‘Pomeriggio 5’ sono tutt’altro che ‘rivali’. La dimostrazione dell’ottimo rapporto di stima e amicizia che lega Lorella Cuccarini, Alberto Matano e Barbara d’Urso si è palesata agli occhi dei telespettatori delle ammiraglie Rai e Mediaset ieri, giovedì 7 maggio, in occasione del compleanno della timoniera del programma pomeridiano di Canale 5.

“Dobbiamo fare gli auguri a Barbara d’Urso ché è il suo compleanno”, ha esclamato la presentatrice Rai durante la messa in onda della trasmissione; “Auguri Barbara, buon compleanno!”, le ha fato eco il collega, mittente anche lui di un messaggio che prontamente è stato recapitato via social alla festeggiata.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso risponde agli auguri di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Quasi tempestiva la replica di Barbara d’Urso al gesto tanto affettuoso dei colleghi: avvisata degli auguri di buon compleanno mandati dagli studi Rai, durante la sua diretta a Pomeriggio 5 la conduttrice non ha mancato di ringraziarli e ribadire la profonda amicizia che la lega ai colleghi. “Stanno scrivendo che Lorella Cuccarini e Alberto Matano mi hanno fatto gli auguri in diretta”, ha affermato: “Con Lorella ci siamo sentite in privato, è stata carinissima, ci siamo già amate a distanza e l’ho ringraziata. Voglio ringraziare anche Alberto perché lo stimo tantissimo, esattamente come stimo Lorella”.

Un bel momento di tv che, in un periodo così complicato, non può che essere apprezzato dai telespettatori di Rai Uno e di Canale 5.