Lorella Cuccarini, dopo la bufera con Matano torna a sorridere insieme alla figlia Chiara

L'amore della famiglia cura ogni ferita, ma anche l'estate fa la sua parte. Lorella Cuccarini spinge il tasto 'on' delle vacanze e si lascia alle spalle la delusione per il benservito a 'La vita in diretta' e la polemica con l'ormai ex collega Alberto Matano, che in una lettera indirizzata ai collaboratori avrebbe accusato (senza fare mai il nome) di "egocentrismo sfrenato" e "maschilismo", sollevando una bufera che non accenna a placarsi.

La conduttrice - il cui futuro in Rai è ancora incerto - torna a regalare un bel sorriso ai follower insieme alla figlia Chiara. Abbracciate, in un campo di grano al tramonto, mamma e figlia si scattano il primo selfie di questa estate appena iniziata e fanno il pieno di like. "E' o non è una fotografa promettente?" chiede Lorella, e in effetti è proprio un bello scatto.

La fotografia potrebbe essere il 'piano b' di Chiara, calciatrice professionista. La terzogenita di Lorella Cuccarini e Fabio Testi - genitori anche di Sara, la più grande, Giovanni, 22 anni, e Giorgio, gemello di Chiara - gioca con la squadra femminile della Roma ed è una delle punte di diamante della squadra. Difensore centrale, ha fatto parte anche della Nazionale italiana femminile Under 15. Mamma Lorella è la sua più grande tifosa.