Lorella Cuccarini, auguri social alla figlia Sara: il tenero messaggio su Instagram

“4 agosto 1994: una data che ha cambiato in modo meravigliosamente irreversibile la nostra vita! Essere genitori è un dono immenso… Grazie Sara, per averci 'accompagnato' in questo percorso di scoperta e di crescita. Tu e i tuoi fratelli siete la cosa più bella che potessimo desiderare nella vita”.

Lorella Cuccarini sceglie Instagram per festeggiare i 25 anni della figlia maggiore Sara, avuta dal marito Silvio Testi. La showgirl ha condiviso un tenero scatto che la vede insieme a Sara: le due si somigliano molto tanto da sembrare due sorelle. Il sorriso della giovane Sara è identico a quello di mamma Lorella.

Lorella Cuccarini e l'amore per la famiglia

Agosto è un mese importante per Lorella Cuccarini. Il 3 agosto la ballerina aveva condiviso sempre su Instagram un’altra foto, che la ritrae felice e sorridente insieme al marito e tre dei quattro figli, per ricordare il loro anniversario di nozze. Per la prima volta in 28 anni la coppia ha passato quella giornata separata, a causa degli impegni lavorativi della Cuccarini.

Oltre a Sara, la coppia ha avuto altri tre figli: Giovanni, nato il 16 settembre 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio, nati il 2 maggio 2000.