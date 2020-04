“Luca Argentero è diventato papà”: gaffe di Lorella Cuccarini a ‘La Vita in Diretta’

E’ finita con la telecamera che ha inquadrato il volto smarrito di Alberto Matano la puntata de ‘La Vita in Diretta’ di giovedì 16 aprile, sfumata sulla gaffe di Lorella Cuccarini che, ricordando al pubblico di Rai Uno gli ultimi episodi della serie ‘Doc nelle tue mani’, ha erroneamente annunciato la paternità di Luca Argentero.

“Prima di lasciarci dobbiamo ricordare la prima serata di questa sera, perché c'è l'ultima puntata di ‘Doc nelle tue mani’ con Luca Argentero che tra l'altro è diventato anche papà, quindi congratulazioni”, ha esclamato entusiasta la conduttrice, convinta della notizia nonostante qualcuno lontano dall’inquadratura le abbia manifestato qualche dubbio a proposito. Qualche instante di incertezza, sguardo spaesato di Alberto Matano e poi arrivederci ai telespettatori, informati di un lieto evento che, pur essendo imminente, al momento, non si è ancora verificato (qui il link con l'annuncio di Lorella Cuccarini al minuto 2:57:00).

Quando nasce la figlia Luca Argentero e Cristina Marino

Riesce difficile immaginare che Luca Argentero e Cristina Marino siano diventati genitori senza annunciarlo ai fan. Nella serata di ieri, infatti, a pochi minuti dalla messa in onda delle ultime puntate della serie di successo ‘Doc nelle tue mani’, l’attore protagonista non ha fatto alcun accenno al lieto evento limitandosi a ringraziare il pubblico e la squadra televisiva che ha lavorato alla realizzazione della serie.

Per quanto riguarda la nascita della sua prima figlia: “Nascerà a primavera inoltrata”, aveva raccontato qualche tempo fa Argentero pronto a diventare papà nonostante le criticità di un momento segnato dall’emergenza sanitaria: “Paura? No, sono ancora più entusiasta, fiducioso e speranzoso. Il nostro sentimento, e parlo anche per Cri è di gioia pura. Siamo certi che andrà tutto bene. Penso che in questo momento ciascuno stia ripensando le proprie priorità... Avendo una piccola vita da accogliere, il mio impegno sarà di renderle il mondo migliore possibile".