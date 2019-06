Incidente per Lorella Cuccarini, il racconto sui social: “Colpa di una buca”

Piccolo incidente per Lorella Cuccarini che sui social ha mostrato il suo volto segnato dal brutto livido attorno all’occhio sinistro, dovuto a una brutta caduta.

“Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca”, è stata la didascalia scritta a corredo della foto postata nelle storie Instagram con cui la ballerina e conduttrice tv ha raccontato ai follower l’accaduto, dovuto a una piccola disattenzione che fortunatamente non ha avuto ulteriori conseguenze.

Lorella Cuccarini, da più parti indicata come la prossima presentatrice della nuova edizione de ‘La Vita in Diretta’, avrà tutto il tempo per rimettersi in forma in vista del probabile impegno professionale previsto a settembre: i suoi fan non vedono l’ora di ritrovarla in forma come sempre.

(Di seguito la foto di Lorella Cuccarini postata su Instagram)