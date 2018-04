Lorella Cuccarini ricorda la mamma: "Ci lasciasti nel giorno di Pasquetta"

"Il calendario si ripete, dopo 16 anni... Ci siamo lasciati proprio il giorno di Pasquetta. Quanta nostalgia in questa foto: saresti stata una fantastica nonna. Ma sono sicura che continui ad esserci". E' con queste parole che Lorella Cuccarini, 52 anni, affida ai social il ricordo l'adorata mamma, scomparsa nel giorno del lunedì dell'angelo. A corredo della messaggio uno scatto che immortala la donna insieme ai cinque nipoti, allora bambini.

Maria Persili, sarta, è venuta a mancare nel 2002. E Lorella ha sempre definito la sua scomparsa "La perdita più grande". "Aveva 65 anni, il momento in cui potevamo regalarle un po’ di tranquillità, di serenità, il piacere di fare la nonna", ha spiegato la ballerina. "Credo che lei sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli. Ho messo in pratica tanti suoi insegnamenti".