Lorena Bianchetti: "Questa figlia è un dono di Dio"

E' radiosa Lorena Bianchetti e anche in splendida forma al settimo mese di gravidanza. "Sono stata brava, finora sono ingrassata soltanto 8 chili" ha fatto sapere al settimanale Gente, a cui ha raccontato tutte le emozioni da futura mamma.

"Questa figlia è un dono di Dio - ha spiegato - Un sogno che diventa realtà. Quanto ho desiderato diventare mamma! Ora il desiderio si realizza. La mia bambina nascerà a marzo e sono pazza di gioia". La conduttrice e il marito Bernrdo De Luca non ci speravano quasi più dopo anni di tentativi: "Dopo il primo anno di matrimonio il figlio che tanto desideravamo non arrivava. Abbiamo fatto tutte le analisi e gli accertamenti, non c'era niente che non andasse, ma io non riuscivo a restare incinta. 'Devi spostare la testa, pensare ad altro, non fissarti sulla gravidanza' mi dicevano i medici. Così, quando l'editore mi propose di scrivere il libro, dopo un iniziale rifiuto ho dato ascolto alle insistenze della mia manager e preziosa amica Gina Cilia, e ho accettato. 'Ti servirà, vedrai', mi disse lei. E così è stato: a metà libro ero incinta".

In casa è già tutto pronto per la bambina, ma sul nome c'è ancor qualche dubbio: "Ci piaceva Sofia, ma abbiamo scoperto che è il nome più gettonato tra le nuove generazioni. Abbiamo deciso di pensarci su ancora un po'".

