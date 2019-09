Lorena Bianchetti si commuove: “Mio padre è morto tre giorni dopo il mio matrimonio”

La gioia della maternità, l’amore per il marito Bernardo De Luca, ma anche i momenti tristi che hanno segnato la sua vita: è una Lorena Bianchetti solare e disponibile quella che il pubblico ha visto oggi nel programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’, durante l’intervista che la conduttrice ha rilasciato a Eleonora Daniele nello stile autentico e solare che la connota.

Dopo aver esordito raccontando la meraviglia di veder crescere la figlia Estelle, nata lo scorso marzo, Lorena Bianchetti ha ripercorso l’emozione del giorno del suo matrimonio celebrato quattro anni fa e seguito dal triste evento della morte del padre avvenuta tre giorni dopo.

Lorena Bianchetti parla del padre scomparso: “E’ stato uno strappo fortissimo”

“Mio padre è mancato tre giorni dopo il mio matrimonio, ma sono felice che ci sia stato, già quello è stato un dono”, ha confidato Lorena: “Dovevamo partire per il viaggio di nozze, invece quella mattina papà è volato in cielo. Siamo felici da una parte perché non se n’è reso conto, ma per noi è stato uno strappo fortissimo”.

“Quando perdi un amore così grande purtroppo non scompare mai il dolore. Impari a conviverci, ma una felicità piena è più difficile”, ha ammesso ancora la conduttrice di ‘A sua immagine’ con gli occhi pieni di lacrime, confidando come, nonostante il lutto avvenuto poche ore prima, sia comunque andata in onda con il programma quella domenica mattina, certa di aver fatto ciò che il padre avrebbe voluto. “Vive dentro di me quando devo prendere delle decisioni”, ha detto ancora: “Sono stata fortunata, ho avuto una famiglia bellissima”.

(Qui il link dell'intervista a partire dal minuto 1:07:00)