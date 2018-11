Lorena Bianchetti sullo scontro con la Vanoni: "Vi spiego il dietro le quinte"

Ha ricordato lo "storico" scontro con Ornella Vanoni avvenuto anni fa a Domenica In e risposto alle critiche degli hater Lorena Bianchetti, ospite venerdì a Vieni da me, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

"Vi spiego il dietro le quinte - ha detto la futura mamma - Chi aveva la linea prima di me, me l'ha passata con 15 minuti di ritardo. Lei è un idolo, capisco che non volesse aspettare. Non dipendeva da me, mi spiace che nessuno glielo abbia comunicato". Guardando il video in cui la Vanoni si arrabbiò con lei ha aggiunto: "Sono cose che in questo lavoro possono succedere. Siamo stipendiati e ci sta. Non ci siamo mai più incontrate ma ascolto ancora le sue canzoni. Però è vero, siamo dei privilegiati, prendiamo degli stipendi decisamente più importanti di chi fa dei lavori molto più faticosi del nostro".

"Quando mi chiamano 'la suora laica della tv' a volte sorrido, a volte mi dà fastidio. Non ho mai vissuto la fede con fanatismo, esaltazione. Ho cercato di vivere in ogni ambiente, applicando valori come il rispetto" ha concluso la conduttrice, rispondendo alle critiche degli hater.