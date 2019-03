Uomini e Donne, incidente per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Disavventura per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La novella coppia di 'Uomini e Donne' ha raccontato via social di essere incappata in un tamponamento in autostrada. Niente di grave, per fortuna, ma a far arrabbiare l'ex tronista è stato soprattutto l'atteggiamento del conducente alla guida dell'altra vettura: l'uomo se la sarebbe data a gambe senza chiarire in modo civile la situazione.

Incidente Lorenzo e Claudia: lo sfogo dell'ex tronista

"Volevo ringraziare quel grandissimo... Lasciamo perdere! - Ha esordito Lorenzo in un video pubblicato tra le Instagram Stories - Quello che mi ha tamponato in autostrada e si è fermato in un’area di sosta dicendomi risolviamo le cose in autogrill, stai tranquillo, e ha pensato bene alla prima uscita di andarsene". Nel sedile accanto a lui Claudia, la ragazza con cui ha cominciato una relazione appena una settimana fa. "A me fa male la schiena in una maniera impressionante - ha proseguito - A lei non vi dico neanche". Lorenzo e Claudia fanno coppia da sette giorni esatti. Proprio lo scorso venerdì, infatti, lui l'ha scelta tra le tante corteggiatrici arrivate in studio a Uomini e Donne.