La confessione di Lorenzo Crespi: "Il mio vicino mi regala l'acqua così posso fare la doccia"

"Ci sono persone che vorrebbero che io sparisca". Ha detto anche questo Lorenzo Crespi, l'attore siciliano, durante una lunga intervista rilasciata a Barbara D'Urso nel salotto televisivo della Domenica. In diretta a Domenica Live infatti l'attore ha raccontato quali sono i nuovi progetti e come le ospitate in tv lo abbiano aiutato a risollevarsi almeno in parte.

"Il mio vicino di casa mi regala l'acqua"

"Mi passa un tubo dell'acqua dal suo appartamento e così io posso farmi la doccia". Lorenzo Crespi ha regalato ai suoi telespettatori un altro racconto dello spaccato del suo quotidiano, un quotidiano difficile che lo mette tutti i giorni a dura prova. Ha raccontato di come è stato "costretto" a travestirsi dopo aver ricevuto le minacce durante le riprese della fiction "Gente di mare": da militare.

Il ritorno a Messina

Lorenzo Crespi nei prossimi giorni tornerà a Messina, nella sua città natale. La scelta, quasi obbligata, lo porterà a vivere vicino ai suoi affetti. Proprio a Messina infatti vive sua madre ma l'attore vivrà in un'altra casa che gli è stata affittata anche senza garanzie economiche come lui stesso ha confermato a Domenica Live.