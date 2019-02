Lorenzo Crespi, tweet allarmanti: "Io vivrò, ma tanti vivranno nella vergogna"

Spesso ospite di Barbara d'Urso a "Domenica Live", da qualche mese Lorenzo Crespi ha deciso di non farsi più vedere in tv e proprio oggi, su Twitter, ha annunciato di volersi ritirare per sempre dal mondo dello spettacolo. "A giorni scriverò una lettera per voi che mi avete sempre amato" ha fatto sapere, ma questo è solo uno dei tanti tweet delle ultime ore. Gli altri sono allarmanti.

L'attore non fa nomi, ma parla di qualcuno che anni fa lo tenne segregato in una casa la notte di capodanno, di minacce subite e di persone che hanno provato in tutti i modi a distruggergli la vita. "Mi avete fatto vivere di umiliazioni e vergogne negli ultimi anni, godendo sulle mie disgrazie e la mia salute, ma io non sono come voi" e poi ancora "Volete giocare con me? Bene... Vi faccio rimpiangere il giorno in cui avete deciso di distruggermi la vita... Io morirò, ma tanti di voi vivranno nella vergogna e dovranno rispondere al popolo".

registrazioni audio e video..dal 2007 dopo aver ricevuto i proiettili ho riempito la mia casa di videocamere..anche nel bagno..perché non mi fidavo più di nessuno..ce ne per tutti..la gente deve sapere tutto..tutto..voglio andarmene sereno..vi siete divertiti a distruggere tutto — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 26 febbraio 2019

Questa calligrafia la conosci vero ??....qui c'è scritto perché una povera creatura e' stata costretta a fuggire..anche la notte di capodanno la segregavi in casa..chiudendo il cancello con enormi lucchetti...Confessa...stai tranquillo non attacco solo te ..tu sei solo il primo pic.twitter.com/JjfieTGJmp — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 26 febbraio 2019

Avete detto e scritto dii tutto..sono aggressivo,svalvolato,pazzo,malato mentale...e allora..perché tutto questo interesse...?....i malati mentali non vanno ascoltati..vanno lasciati soli..vanno emarginati per gioco,per capriccio...vero ??....che dio ci benedica tutti.... — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 26 febbraio 2019