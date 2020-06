Lory Del Santo derubata dalla donna di servizio: "Da casa sparivano molte cose, usava le mie carte"

Bisogna stare attenti a chi si fa entrare in casa. Ha imparato la lezione a sue spese Lory Del Santo, che ai Lunatici, su Rai Radio 2, racconta una brutta vicenda di qualche anno fa: "Per tanto tempo ho avuto l'incubo di essere derubata. Nella vita mi è accaduto, mi ha derubata la mia donna di servizio".

Non solo una volta, ma costantemente, per un lungo periodo: "Mi derubava sempre con molta calma, mi ha fatto venire un tale incubo che ogni notte per un anno e mezzo mi svegliavo pensandoci. Recentemente mi è passato questo incubo. E' stato un dramma. Mi stava molto simpatica, le volevo anche bene, le facevo molti regali. Credo purtroppo che rubare sia insito nella natura. Mi ha rubato soldi, usava le mie carte di credito, faceva sparire le cose che portavo in lavanderia, da casa mia sparivano molte cose. Era bugiarda, ha fatto sparire addirittura un ferro da stiro. Avevo un appartamento in cui ospitavo persone, lei lo ha usato per farci dormire un uomo, illegale, a mia insaputa. Andava a fare la spesa, comprava cose praticamente solo per lui. Gliele cucinava e gliele portava. Lei era filippina. Ma ne ho avuto anche una italiana che mi ha fatto causa accusandomi di averle fatto venire una brutta malattia per colpa degli insulti che le rivolgevo. Voleva duecentomila euro, per fortuna il giudice mi ha dato ragione".

Proprio in queste settimane Lory Del Santo ha cambiato casa: "E' stato un grande dispiacere. Abitavo lì a Milano da molti anni, mi sono trasferita in una casa più piccola, ho dovuto pianificare il restringimento di tutti i miei averi. Da quattro armadi sono passata ad uno. Ho regalato tante cose, la palestra l'ho regalata a Giacomo Urtis, avevo lo step, la bicicletta, diverse cose. Bisogna regalare, a me non piace buttare. Regalare a chi è contento di avere certe cose ed io di persone felici ne ho trovate molte".