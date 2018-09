Lory Del Santo, il padre di Devin: "Preoccupato per lui. Ero presente quando morì Connor, so cosa significa"

E' un momento drammatico per Lory Del Santo e il figlio Devin, sconvolti dalla morte di Loren, il figlio più piccolo della showgirl, che il mese scorso si è tolto la vita a 19 anni.

Una notizia terribile che ha scosso chiunque, anche Silvio Sardi, ex compagno di Lory e papà di Devin, che torna a farsi sentire dopo anni di silenzio. Tutto il suo turbamento in una lettera inviata a Pomeriggio 5: "Non voglio giudicare né entrare nel merito di quanto dichiarato da Lory - scrive - Posso solo essere rimasto senza parole per questa ennesima tragedia che ha colpito Lory e seriamente preoccupato per come possa stare Devin, che spero non sia stato presente in quel momento. Questo lo dico, con ragion veduta, perché so cosa vuol dire assistere in diretta a una tragedia simile, visto che quel maledetto giorno di 27 anni fa, nel quale perse la vita il piccolo Connor (il figlio che Lory Del Santo ebbe da Eric Clapton, morto tragicamente nel '91, a soli 5 anni cadendo dal balcone, ndr) ero presente essendo successo nel mio appartamento a Manhattan ed è impossibile dimenticare".

Nella lettera anche il ricordo di Loren: "Ho conosciuto Loren un'estate del 2008, quando insieme a Devin ci siamo visti con gli altri miei figli a casa mia a Miami. A me sembrava un ragazzo molto vivace e divertente, sicuramente pieno di energia. Non posso dire altro di lui e non entro nel merito della scelta di Lory di fare o non fare il Gf Vip, perché ognuno di noi davanti alle grandi tragedie della vita reagisce in modo diverso. Posso solo fare le più sentite condoglianze a Lory e a Devin che non so come stia, perché è diversi anni che non ci sentiamo, ma mi auguro che sia forte e che reagisca nel migliore dei modi di fronte a questa tragedia con la quale dovrà convivere per il resto della sua vita".