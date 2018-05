Lory Del Santo, lo sfogo a Pomeriggio Cinque: "Mio figlio non mi parla più"

"Mi ha detto 'Da oggi non ti parlerò mai più'. Spero non sia davvero per sempre", così Lory Del Santo ha rivelato a Pomeriggio Cinque i suoi problemi con il figlio Devin.

"Da agosto non ci siamo più parlati - ha spiegato la showgirl - Quando sono stata a Los Angeles la scorsa settimana per una cosa di lavoro, per tre giorni, lui ha saputo che arrivavo ed è scomparso".

Si mostra forte, ma gli occhi sono quelli di una mamma ferita: "Non voglio essere triste per questo perché ogni persona deve fare le sue scelte, anche vivere i momenti particolari della propria esistenza, ma non pensavo durasse così tanto. E' quasi un anno".