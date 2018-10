GF VIP, Lory Del Santo svela il suo dramma: "Mi sono trovata a un passo dalla morte"

(Nel video in alto, Lory Del Santo racconta di aver rischiato la vita)

Lory Del Santo si racconta a cuore aperto a Enrico Silvestrin. Durante una chiacchierata nella Casa del 'Grande Fratello Vip', l'attrice e regista confida al conduttore di aver rischiato la morte durante una vacanza in Australia. "In un attimo ho visto l'aereo che riportava in Italia la mia salma, i funerali e tutti i i titoli dei gironali", spiega.

A metterla in pericolo di vita un'onda molto potente. A salvarla, invece, l'intervento provvidenziale del suo bodyguard. "Ricordo che è arrivata un'onda gigantesca - racconta Lory - In un secondo ero di nuovo a riva, ma ho rischiato di morire. Se mi fossi trovata da sola non so che fine avrei fatto. Mi è preso il panico, ho vissuto una paura glaciale".

Neanche il tempo di accorgersi di quanto stava accadendo, che Lory ha preso consapevolezza di essere di nuovo in salvo. "E' stato così veloce che mi sono chiesta se era un sogno o realtà. Pensa poi quant'è folle l'animo umano: appena mi sono seduta in spiaggia ho pensato che l'emozione era così forte che avrei voluto riprovarla. Quando sei così vicino dal non esserci più, è un'emozione fortissima".

La Del Santo aggiunge che il ricordo di questo episodio le dà la forza di andare avanti. "Questa cosa mi aiuta ogni tanto, perché immagino che sarei potuta anche scomparire. Questi dolori che si sono aggiunti successivamente devo assolutamente viverli".