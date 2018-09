Lory Del Santo compie 60 anni: il ricordo del figlio scomparso in un toccante post

E’ un compleanno all’insegna del dolore più lacerante quello di Lory Del Santo che oggi, 28 settembre, compie 60 anni.

L’attrice e produttrice, reduce dal terribile lutto per la scomparsa del figlio Loren morto suicida a 19 anni un mese fa circa, ha raccontato quei momenti strazianti e il suo stato dato provato dalla tragedia in un’intervista a ‘Verissimo’, che è stata anche l’occasione per annunciare la possibilità che faccia il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

“Una forma di terapia, un modo per non chiudersi nel dolore”, aveva detto Del Santo a proposito dell’ipotesi di partecipare al reality nonostante la prematura perdita da cui scaturisce l’enorme sofferenza che ora si palesa anche dal suo ultimo post pubblicato su Instagram e che è dedicato proprio al figlio.

Lory Del Santo compie 60 anni, il post su Instagram

“Il dolore per la solitudine, la voglia di resistere ed esistere, la ricerca di qualcuno che ancora ci voglia amare”, scrive Lory del Santo in calce alla foto che mostra Jordan, il cane dal quale Loren non si separava mai. Tantissimi i messaggi di auguri e di affetto da parte dei follower, unanimi nell’esprimere tutta la loro vicinanza in un momento che nessuna mamma dovrebbe mai affrontare.