Lory Del Santo, un dramma senza fine: "Devin diceva di voler raggiungere Loren, vivevo nel terrore"

(Nel video sopra Lory Del Santo a Domenica Live)

Un dramma nel dramma. La tragica scomparsa del figlio Loren, che si è tolto la vita ad agosto, è stata una doccia gelata per Lory Del Santo, che mentre affrontava un dolore così atroce aveva paura per l'altro figlio, Devin, legatissimo al fratello e distrutto dalla sua assenza improvvisa.

Per settimane ha vissuto nel terrore che potesse fare un gesto estremo, come ha raccontato a Domenica Live: "Devin era profondamente distrutto. Eravamo in due, io e lui, che non avevamo compreso quello che poteva succedere. Lui è caduto in una crisi profonda. Ho provato un dolore doppio, era un dolore che faceva a pugni con un altro. Non dormivo la notte per la preoccupazione di Devin, oltre che per la mancanza di Loren".

Un periodo terribile. Impossibile per Lory trattenere le lacrime nel ricordarlo: "Loro si erano promessi di stare insieme per sempre. Eraano inseparabili. Devin diceva che non riusciva a vivere senza Loren e che voleva raggiungerlo per dirgli quanto gli voleva bene, aveva il rimorso di non averglielo fatto capire. E' stato un film horror con un altro film horror. La mia paura andava dalla paura al dolore e tornava indietro. Pensava 'Lo raggiungo così glielo dico che gli voglio bene e starò per sempre con lui'. Non ho parole per descrivere tutto questo. Per fortuna ora va tutto bene".

Infine le parole su Loren: "Quello che ha fatto non è dipeso dalla sua volontà. Aveva una malattia diabolica dalla quale non si torna indietro. La sua malattia era tutto quello che io pensavo bene di lui: era sempre contento, non si lamentava mai di niente, stava a casa, non mi chiedeva mai di uscire, era felice di quello che aveva. La sua malattia invece era proprio quella, non riusciva a capire la differenza tra il bene e il male. Non aveva la capacità di capire cos'era la morte ad esempio. Aveva delle transizioni, delle visioni, era due persone nella stessa persona".