Storie Italiane, Luca Argentero a Eleonora Daniele: “Non sapevo fossi incinta”

Il motivo del collegamento di Luca Argentero con il programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’ è stato il suo ruolo da protagonista nella serie di Rai Uno ‘Doc – Nelle tue mani’, ma poi passare alla sua vita privata è stato inevitabile, vista la nascita imminente della sua prima figlia, frutto dell’amore per la modella Cristina Marino.

Ed è stato proprio questo argomento ad aver creato un momento di imbarazzo durante la diretta televisiva di giovedì 2 aprile, sorto quando l’attore ha candidamente ammesso di non sapere della gravidanza di Eleonora Daniele che ha fatto cenno alla sua dolce attesa in riferimento a quella vissuta in questi giorni da lui e dalla sua compagna.

Luca Argentero, la gaffe con Eleonora Daniele: “Non sapevo fossi incinta, tanti auguri!”

La notizia della gravidanza di Eleonora Daniele è arrivata a gennaio scorso, annunciata da lei stessa al pubblico di Storie Italiane. La prima figlia della conduttrice e del marito Giulio Tassoni nascerà a giugno, dettaglio che però Luca Argentero ignorava totalmente.

“Io e te siamo nella stessa situazione”, ha commentato Daniele mentre intervistava l’attore che confidava la gioia di diventare padre per la prima volta. "Hai avuto un bambino da poco?", la domanda di lui alla conduttrice che non ha potuto fare altro che rispondergli: “No, mancano due mesi…”. “Ah, non lo sapevo, tanti auguri!”, ha prontamente esclamato l’attore, artefice di un siparietto che non è passato inosservato sui social.