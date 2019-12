Ladri in casa di Luca Argentero: "Mi hanno rubato il Telegatto". Un follower lo gela

Brutta sorpresa nel weekend per Luca Argentero. I ladri sono entrati in casa dell'attore, a Roma, e hanno portato via il Telegatto: questo l'unico oggetto della refurtiva di cui ha parlato nel suo sfogo su Twitter.

"I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare... Perché il Telegatto? Perché?" ha scritto Argentero, e fra i tanti commenti di supporto ne spunta uno davvero velenoso. "Per chi te l'ha concesso, invece, spetterebbe la forca, senza possibilità di commutazione della pena, in contumacia!" ha twittato un follower a cui l'attore ha subito risposto: "Così è deciso, l'udienza è tolta! P.S. Mi dai il nome del tuo barbiere?".

Ironia non apprezzata dall'utente, che ha replicato: "Il barbiere per le unghie e la ceretta, intende? Mi spiace, non saprei dirle! P.P.S. Per l'Argentero che recita il ruolo dell'acuto motteggiatore, tra mille insormontabili difficoltà, meriteresti il premio oscar (Quello del "non ci sto"!!!), altro che telegatto!".