Luca Argentero aspetta il primo figlio

"Io e te... presto diventiamo tre!". Poche, stringate parole da parte di Luca Argentero, che annuncia (a sorpresa) su Instagrma l'arrivo del primo figlio, frutto dell'amore per la modella Cristina Marino. A corredo del messaggio la foto della coppia che sorride radiosa, mentre ascolta il battito del piccolo con uno stetoscopio.

Luca Argentero papà: l'amore con Cristina Marino

Legati da tre anni - fin dall'addio l'addio di lui con la collega Myriam Catania, a cui è stato legato per 12 anni ed oggi mamma di un figlio avuto dal creativo Quentin Kammermann -, Luca e Cristina non hanno mai nascosto il desiderio di consolidare il rapporto. "Vorrei un figlio, come la maggioranza delle persone adulte", ha raccontato di recente in un'intervista. "La cosa bella è che ho 39 anni, ho ancora tempo per diventare padre", ha aggiunto. Ed infatti il momento è arrivato.

Tante le congratulazioni arrivate in calce al post. Tra gente comune e colleghi del mondo dello spettacolo. "Ma che bello! La vostra felicità è contagiosa", scrive la giornalista Monica Leofreddi. "Che meraviglia", digita Matilde Gioli. E ancora felicitazioni da parte di Alessandro Cattelan, Michela Andreozzi, Cristina Chiabotto, Ana Laura Ribas.

E chissà che presto non sarà anche tempo di nozze. "Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì - ha confidato Luca tempo fa- Sono follemente innamorato. Per quanto mi riguarda, non ho bisogno di conferme del mio sentimento ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame, chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant'anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto".