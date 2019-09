Luca Argentero: "La parità dei sessi ha rovinato il romanticismo", sui social è bufera

Il primo passo in amore? Deve farlo l'uomo. Parola di Luca Argentero, che parlando della sua fidanzata Cristina Marino ha urlato a gran voce di essere ben felice di dedicarle quelle attenzioni che oggi le donne (purtroppo, ndr) non sono più abituate a ricevere.

"La mia fidanzata è molto poco femminista - ha rivelato in un'intervista al settimanale Oggi -. E' un'imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzione che sono dovute a una donna, farsi coccolare. L'ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e inibito l'uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci prova". L'attore è uno degli ultimi romantici: "Preferisco continuare a essere l'uomo della coppia, il maschio. Portarti un fiore, invitarti a cena. Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l'acqua a tavola".

Luca Argentero attaccato su Twitter, lui risponde: "Calma"

Dichiarazioni che hanno fatto saltare dalla sedia femministe, varie ed eventuali, e sui social è bufera. "Direttamente dal 1926 Luca Argentero dice che la parità ha rovinato il romanticismo e inibito l'uomo. No caro: la parità, che tra l'altro non c'è manco per il c***, non inibisce gli uomini, mette in difficoltà solo i maschilisti che temono di perdere controllo sulle donne" è uno dei tanti tweet al vetriolo contro Luca Argentero, diventato trend topic su Twitter nel giro di poche ore. E sempre su Twitter arriva il commento del diretto interessato, che invita a non vedere il marcio dove non c'è. Sui social missione impossibile...