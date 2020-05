Luca Argentero, dolce amarcord con la sorella Francesca: “Altro che congiunti…”

Un affetto che più ‘stabile’ non si può quello che unisce un fratello e una sorella, ‘congiunti’ sì per diritto, ma anche e soprattutto per un legame che va oltre la parentela tanto discussa in questa fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ed è proprio al termine così in voga che Luca Argentero ha fatto riferimento nella didascalia a margine dello scatto d’epoca che lo ritrae piccolissimo insieme alla sorella Francesca, di due anni più piccola. “Altro che congiunti... Appiccicati direi...”, ha scritto l’attore a margine della foto ripostata con un cuore dalla stessa destinataria del pensiero che ben dimostra lo splendido rapporto dei due fratelli.

D’altronde: “Il regalo di Natale più bello della vita”, era stato il tempestivo commento di Francesca alla foto che annunciava la dolce attesa di Cristina Marino che tra pochissimi giorni la renderà zia dando alla luce la prima figlia di Luca. Un legame fortissimo il loro, testimoniato anche dalla decisione di fondare insieme ad altri soci ‘1 Caffè Onlus’, un’associazione senza scopo di lucro che supporta progetti di assistenza a molte situazioni critiche, in Italia e all’estero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Francesca Argentero, sorella di Luca

Come si legge sul sito di 1 Caffè Onlus, Francesca Argentero è nata a Torino il 22 agosto del 1981. E’ imprenditrice e libera professionista nell’area della comunicazione, digital marketing e arti visive. Ha lavorato come art, copy, visualiser, grafica e web designer. Ha collaborato con numerose agenzie pubblicitarie e di comunicazione, oggi è alla guida di INSIDE, società da lei fondata, specializzata in comunicazione e strategie di marketing.