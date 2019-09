Luca Onestini mostra la vitiligine e risponde alla fan: "Non me ne vergogno"

Luca Onestini è uno che le cose le prende di petto, soprattutto quelle più scomode e difficili da affrontare, come la vitiligine. Il modello e speaker non ha mai nascosto le macchie sulla pelle provocate da questa malattia, aiutando in questo modo tanti ragazzi e ragazze che sono nella sua stessa situazione.

Su Instagram l'ultima a ringraziarlo è una fan: "Ti avevo scritto qualche tempo fa riguardo la vitiligine che ho anche io e dopo la tua risposta, dopo tutte le tue storie, la tua simpatia, il tuo umorismo, non solo non mi vergogno più di queste chiazze ma, anzi, ne vado fiera! Grazie, grazie, grazie!". Un messaggio che Luca ha pubblicato tra le sue ig stories, per poi lanciare un altro messaggio importante: "Siete sempre di più a scrivermi questo tipo di messaggio. Da un lato mi dispiace siate così in tanti ad avere la vitiligine, dall'altro mi fa piacere se posso, in qualche modo, darvi coraggio. Alla fine possiamo vederli come 'tatuaggi fatti dalla natura' che ci rendono unici. Le cose di cui vergognarsi sono altre".

La maggior parte delle macchie Luca le ha sulle gambe, ma ha imparato a conviverci e non sono più qualcosa da nascondere: "Io le ho mostrate, le mostro e le mostrerò. Fate lo stesso e fregatevene".