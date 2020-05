Luca Pitteri, ex prof di Amici, ha sposato una allieva del talent (FOTO)

Galeotto fu il backstage. E' il caso di Luca Pitteri e Brigida Cacciatore, il primo ex insegnate di 'Amici di Maria De Filippi' e la seconda ex allieva, che si sono innamorati, sposati ed oggi hanno un meraviglioso bambino di sette anni, Gioele. La loro storia d'amore è cosa nota, ma negli ultimi giorni è tornata ad essere virale in Rete. E così, andando a curiosare tra i social di Pitteri, troviamo teneri inediti familiari.

Gli appassionati di Amici ricorderanno la partecipazione dei due cantanti al talent show di Canale 5. Lui ha insegnato canto dal 2001 al 2007 (dalla prima alla sesta edizione), mentre lei è stata concorrente della quinta stagione. La differenza d'età non ha certo pesato: tra i due ci sono ben 19 anni di differenza, che però non sono stati un ostacolo per la riuscita della storia d'amore. Ed ecco allora alcune tenere foto scattate durante l'ultimo viaggio di famiglia a Siviglia, in Spagna. E altri siparietti domestici.

Ad oggi, mentre lei sembra dedicarsi alla maternità a tempo pieno, lui continua a lavorare nel panorama musicale come vocal coach. Piccola curiosità a margine: come gli appassionati del talent ricorderanno, in passato Pitteri aveva fatto parlare di sé per un'altra relazione con una allieva di Amici, si trattava di Monica Hill, con cui però l'amore è presto naufragato. Per fare spazio a Brigida. E a Gioele.