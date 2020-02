"Ho perso un figlio": il racconto di Luca Ward a 'Vieni da me'

Ospite di Caterina Balivo nel programma ‘Vieni da me’, Luca Ward si è raccontato durante un’intervista che non ha risparmiato aspetti molto delicati della sua vita privata. L’attore e doppiatore romano, noto per la voce profonda prestata a star del calibro di Russell Crowe e Keanu Reeves, ha svelato un doloroso episodio risalente a tre anni fa, quando lui e la moglie Giada Desideri con cui è sposato dal 2013 hanno perso un figlio dopo qualche mese dalla notizia della gravidanza.

Dall’amore per la collega Luca Ward, già padre di Guendalina nata dal precedente matrimonio con Claudia Razzi, ha avuto Lupo e Luna. “C'era anche un terzo (figlio) che però purtroppo non è andato in porto, dopo Luna, si sarebbe chiamato Leone”, ha raccontato allora il doppiatore.

“Se mi è dispiaciuto? Quando mi ha detto che era incinta mi è preso un colpo perché comincio a fare i conti con l’età, non sono più un ragazzino”, ha ammesso ancora Ward: “E’ successo 3-4 anni fa. Lei ho visto che non ci era rimasta proprio bene, ho detto ‘Oddio un altro?’ Perché sì ci pensi, poi però riflettendoci ho detto ‘Ma sì io vengo da una famiglia numerosa, ma qual è il problema? Poi alla fine i figli portano anche fortuna. Poi però purtroppo dopo poche settimane è andato via”.

Chi è Giada Desideri, moglie di Luca Ward

Giada Desideri è un’attrice romana che lavora nel teatro e ha partecipato a film come ‘Un ragazzo di Calabria’ di Luigi Comencini, ‘Splendor’ di Ettore Scola, ‘Croce e delizia’ di Luciano De Crescenzo. In tv ha debuttato nella serie Raidei primi anni Novanta ‘I ragazzi del muretto’ ed è stata Claudia Costa nella soap ‘Un posto al sole’. Dal 2006 è legata a Luca Ward, sposato nel 2013. Dal loro amore sono nati Lupo nel 2007 e Luna nel 2009.