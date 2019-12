Luciana Littizzetto operata dopo l’incidente: il messaggio e la foto dall'ospedale

A qualche giorno dall’incidente che le ha causato la frattura del polso e della rotula, Luciana Littizzetto ha subito un’operazione fortunatamente andata a buon fine. Ad aggiornare i fan è stata la stessa co-conduttrice di ‘Che tempo che fa’ che su Instagram ha postato uno scatto che la vede in ospedale, a letto, con cuffietta e occhiali da vista.

“Gnocca da paura ma operazione ok!”, ha scritto la comica torinese a corredo dell’immagine attraverso la quale ha anche ringraziato l'ospedale Humanitas di Gradenigo, a Torino, presso cui è stata ricoverata e sottoposta all’intervento. Pronta la reazione dei fan e degli amici del mondo dello spettacolo, da Antonella Clerici a Simona Ventura, da Alberto Matano alla collega con cui lavora nel programma di Rai Due Filippa Lagerback. Al momento, dunque, non è ancora chiaro se Luciana Littizzetto si rimetterà in tempo per tornare in onda accanto a Fabio Fazio dopo la pausa natalizia oppure se sarà costretta a un periodo di riposo che la terrà lontana per un po’ dal piccolo schermo.

Incidente per Luciana Littizzetto: cosa è successo

Sabato 28 dicembre Luciana Littizzetto ha raccontato di essere "volata per la strada" fratturandosi rotula e polso. Le poche parole che hanno descritto la disavventura sono state corredate da una foto della comica a letto con il gesso al braccio e alla gamba e dalla frase “Buona fine e buon principio”. Nessun ulteriore dettaglio sulla dinamica dell’incidente che, di certo, non mancherà di raccontare al suo pubblico dalla scrivania di Fabio Fazio appena tornerà in piena forma.