Incidente per Luciana Littizzetto: ingessati rotula e polso

Incidente per Luciana Littizzetto. La comica torinese ha condiviso, nella serata di ieri, sabato 28 dicembre 2019, un'immagine con la frase "E buona fine e buon principio", dicendo, negli hashtag, di essere #volata #perlastrada e di essersi fratturata #rotulaepolso. La foto, in cui Lucianina ha un'espressione sorridente, è inequivocabile, col il gesso al braccio e alla gamba destri.

Un Capodanno da dimenticare per l'attrice e conduttrice, che però non perde l'ironia anche di fronte alle difficoltà. Lo scatto postato la immortala già in casa, quindi è verosimile immaginare che l'incidente sia avvenuto qualche giorno fa.

Incidente Luciana Littizzetto: gli auguri di Che Tempo Che Fa

Nei commenti tra i primi a farle gli auguri c'è la redazione di 'Che tempo che fa', la trasmissione di Rai Due di cui è ospite fissa. "Ci dispiace tanto Luciana, ti auguriamo una pronta guarigione", scrive lo staff. E ancora Filippa Lagerback, collega del programma, Michelle Hunziker, Paola Barale ed Antonella Clerici. Oltre a centinaia di telespettatori.