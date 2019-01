Lucrezia Lante della Rovere: “Quella volta feci una promessa a mia madre Marina”

(A 'Verissimo' Lucrezia Lante della Rovere.racconta la promessa fatta alla madre Marina)

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Lucrezia Lante della Rovere ha parlato per la prima volta in tv della madre Marina Ripa di Meana, scomparsa un anno fa dopo una lunga malattia.

Un ritratto toccante arricchito dai ricordi più belli di figlia è stato condiviso con il pubblico della trasmissione che ha anche avuto modo di conoscere gli aspetti più intimi della vita dell’attrice, mamma giovanissima di due figlie avute dall’ex compagno Giovanni Malagò.

Lucrezia Lante della Rovere ricorda la promessa fatta alla mamma Marina

Marina Ripa di Meana aveva molto a cuore che la figlia Lucrezia si sposasse, matrimonio che però non poteva essere contratto perché all’epoca il compagno Giovanni Malagò era sposato. Per essere tranquillizzata che prima o poi avrebbe fatto il grande passo, Marina allora convocò la figlia e il fidanzato alla presenza di una testimone molto in vista...

“Lei volle una promessa e diede un appuntamento a casa a me e a Giovanni. Allora mi fece un tranello e chiamò come testimone il presidente del Consiglio di allora Bettino Craxi”, ha raccontato l’attrice che dall’unione con Giovanni Malagò, attuale presidente del Coni, ha avuto le sue due gemelle, Vittoria e Ludovica, quest’ultima in dolce attesa di un figlio che la renderà nonna per la seconda volta.