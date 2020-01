Luigi Favoloso contatta 'Pomeriggio 5', Barbara d’Urso rivela la telefonata

(Luigi Favoloso ha contattato Pomeriggio5: le parole di Barbara d'Urso)

Dopo 18 giorni di silenzio, Luigi Mario Favoloso ha finalmente dato sue notizie contattando la redazione di ‘Pomeriggio 5’. L’imprenditore campano scomparso dal 29 dicembre scorso ha telefonato al programma ieri, 15 gennaio, poco prima dell’inizio della puntata, durante la quale Barbara d’Urso ha aggiornato i telespettatori sul contenuto delle sue dichiarazioni.

Luigi Mario Favoloso sta bene: gli aggiornamenti di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha raccontato al pubblico il contenuto della telefonata che Luigi Favoloso ha fatto al programma di Canale 5 con una scheda telefonica non italiana: l’ex fidanzato di Nina Moric ha detto di trovarsi all’estero e di non voler far sapere il luogo esatto che però è stato rivelato alla redazione. “La telefonata è durata mezz’ora. Luigi sta bene e non è in Italia. Noi sappiamo dov’è ma ci ha pregato di non dire la località per non essere rintracciato”, ha spiegato la conduttrice.

Luigi Mario Favoloso è scappato dall’Italia per un grave motivo

“Luigi ha assicurato che tutto quello che è stato detto dai media italiani è falso e ci ha dato tutta un’altra versione rispetto a quella raccontata da noi”, ha aggiunto ancora Barbara d’Urso riportando il contenuto della telefonata di Luigi Favoloso: “La madre non sapeva nulla e lui è dispiaciuto perché la gente pensa che non sia così”. L’intenzione dell’ex fidanzato di Nina Moric è quella di restare nascosto ancora per qualche tempo, sostenendo di aver fatto perdere le sue tracce per un motivo molto grave che, a quanto pare, non corrisponde a quello raccontato dalla modella a Domenica Live.

“Tornerà a spiegarci il motivo di questo gesto”, ha assicurato la conduttrice lasciando in sospeso una vicenda che senz’altro sarà tanto approfondita dai suoi programmi.