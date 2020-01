Scomparso Luigi Favoloso, ex di Nina Moric: l'appello sui social

Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric e protagonista del Grande Fratello 15, non dà sue notizie dallo scorso 29 dicembre 2019. Il giovane ha lasciato la sua Torre del Greco senza i suoi effetti personali e i suoi familiari hanno presentato denuncia di scomparsa spiegando che ha lasciato casa senza i suoi documenti e la sua auto. A darne la notizia sui social è stato un amico di Favoloso, Alex Fiumara.

"Attenzione: da circa 10 giorni è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa, secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 dicembre 2019 da Torre Del Greco, Napoli: si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali"- si legge nel post su Facebook – “Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia , idem i suoi amici me compreso. Certo della Vs collaborazione ringrazio anticipatamente. Alex Fiumara. La mamma è taggata sul post in oggetto la quale ha sporto formale denuncia di persona scomparsa presso il commissariato di Ps di Torre Del Greco ( Na)”.

Scomparso Luigi Favoloso: l’appello degli amici

La notizia della scomparsa di Luigi Favoloso ha fatto subito il giro dei social, allarmando gli amici dell’ex gieffino che subito hanno mostrato la loro apprensione sui social. Veronica Satti, figlia di Bobby Solo e molto amica dell’ex di Nina Moric, ha lanciato anche un accorato appello a tutti i follower, chiedendo di contattare lei o la madre dell’ex gieffino in caso si abbiano nuovi elementi; stessa richiesta da parte degli concorrenti del reality Alberto Mezzetti, Lucia Bramieri, Angelo Sanzio.