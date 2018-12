"Favoloso, fidanzato di Nina Moric, in ospedale per rissa"

Guai per Luigi Mario Favoloso. Il modello ed imprenditore napoletano, conosciuto al pubblico grazie alla relazione con Nina Moric ed in seguito alla partecipazione al 'Grande Fratello', sarebbe finito al pronto soccorso a seguito di un litigio con un uomo. A riportarlo è il sito 'Bitchyf.it'.

"Favoloso - si legge in un post pubblicato in serata sul blog - è stato appena portato all’ospedale Fratebenefratelli di Milano in seguito ad una rissa avvenuta fuori un supermercato, che l’ha visto coinvolto con un uomo che si è poi rivelato essere un extracomunitario. Al momento non si sanno né le condizioni dell’ex gieffino, né il motivo che avrebbe scaturito la rissa".

Né Nina né Luigi hanno al momento commentato la notizia, che sta facendo il giro della rete.

Chi è Luigi Mario Favoloso

Trent'anni, nato a Torre Del Greco nel 1998, Favoloso è stato uno dei concorrenti più discussi del GF andato in onda in primavera. Il suo carattere forte e fumantino lo ha portato spesso a dividere i telespettatori. Da quattro anni è legato alla showgirl e modella croata Nina Moric (lui è più giovane di 11 anni) ed è proprio in virtù di questa relazione che ha acquisito fama.

Esperto di digital, Luigi ha avuto diversi “scontri” rimbalzati tra i casi di cronaca: dal litigio con Fabrizio Corona ai contrasti con la famiglia Rodriguez. Luigi è un imprenditore che ha vissuto poco in Italia e molto in Svezia, titolare di una ditta di import/export di tessuti, è anche proprietario di un’agenzia di comunicazione. Alle ultime elezioni è stato candidato con CasaPound.