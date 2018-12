Aggredito Luigi Favoloso, parla una ragazza: "E' intervenuto per difendermi" | FOTO

Il settimanale 'Oggi', in edicola da domani, pubblica le foto dell’aggressione subita da Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric, nella notte si sabato 1 dicembre, a opera di uno sconosciuto che stava importunando una ragazza. E le testimonianze dei protagonisti della rissa, costata al protagonista del «Grande Fratello» un temporaneo ricovero in ospedale e 4 giorni di prognosi.

Al centro dell'episodio una ragazza di nome Nadia, di 26 anni. Che, contattata dalla rivista diretta da Umberto Brindani, afferma: "Stavo facendo manovra con la macchina e a un certo punto un uomo è sbucato dal nulla con aria aggressiva, urlandomi parolacce, come se avessi rischiato di urtarlo. Luigi, che io non conoscevo, è venuto in soccorso. Mi ha detto: “Va tutto bene? E io: “Non proprio”. Luigi gli è arrivato alle spalle, appena quello si è girato gli ha tirato la borsa in faccia e si è dileguato".

Favoloso dichiara invece: «Quando sono intervenuto c’era un sacco di gente che faceva finta di non vedere la ragazza in difficoltà. Io ci ho riflettuto tre secondi, poi mi sono detto: probabilmente non succederà nulla ma se dovesse mai succedere qualcosa non ci dormirei più la notte».

Chi è Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric

Trent'anni, esperto di digital, con una forte vena polemica al limite dell’irascibilità, Luigi ha avuto diversi “scontri” rimbalzati tra i casi di cronaca: dal litigio con Fabrizio Corona ai contrasti con la famiglia Rodriguez. Luigi è un imprenditore che ha vissuto poco in Italia e molto in Svezia, titolare di una ditta di import/export di tessuti, è anche proprietario di un’agenzia di comunicazione.

Fidanzato con Nina Moric (lui è più giovane di 11 anni), in occasione del quarantesimo compleanno della showgirl, Luigi le ha chiesto di sposarla, secondo le indiscrezioni la data del matrimonio sarebbe stata fissata in autunno, ma l'inverno è arrivato e non se ne è più sapunto nulla. Del resto, proprio durante la partecipazione di lui al 'Grande Fratello', la coppia è andata in crisi a causa delle attenzioni riservate da lui alle coinquilini. Crisi poi ricucita: oggi la relazione prosegue (di nuovo) a gonfie vele.

Alle ultime elezioni è stato candidato con CasaPound.

