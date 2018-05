Favoloso e Aida Nizar, scatta il bacio dietro le quinte

Tanto rumore per nulla. Un bacio scattato dietro le quinte di Domenica Live sancisce definitivamente la pace tra Luigi Mario Favoloso ed Aida Nizar, ex concorrenti e duellanti nella Casa del Grande Fratello. Il gesto d'affetto è stato immortalato sui social dall'imprenditore napoletano, che ci ha tenuto a precisare: "Questo per testimoniare che la storia del bullismo vi è sfuggita di mano".

Già perché se nel backstage del programma di Barbara d'Urso i due si sono mostrati vicini e pacifici, nell'appartamento di Cinecittà Favoloso era uno dei primi "indiziati" per gli atti offensivi rivolti alla star spagnola. "Non mi toccare, mi ecciti e non posso mastur***mi", le aveva detto all'apice di una discussione, lasciandosi andare ad offese a sfondo sessuale che hanno indignato i telespettatori.

Ieri la tregua. Con Aida che definisce Luigi un uomo "affascinante ma solo un po' altalenante". "Caro Luigi - scrive la spagnola in calce al post - Aida ha un cuore grande e sa perdonare solo chi dimostra vero pentimento, ma so quanto mi avete ferita (...) Aida ama se stessa, ama gli atrli, ama la vita. E ricordate: una persona che non è in pace con se stessa sarà in guerra col modo". Pochi minuti dopo la risposta di Luigi: "Mi sono rivisto e so che potevo evitare alcune cose ma in cuor tuo sai bene (anche se non lo ammetterai mai) che molte cose avresti potuto evitarle anche dtu, ma quel contesto di sicuro non è il migliore per rimanere lucidi e ragionare. Eravamo certi che fuori di lì ci saremmo stati addirittura simpatici ed infatti eccoci qui. A presto".

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma i telespettatori non nascondo qualche critica: "L'unica cosa che si capisce è che siete due falsi arrivisti capaci di passare su tutto e tutti", attacca qualcuno...