Luigi Mario Favoloso ricompare sui social: "Ecco dove mi trovo" (VIDEO)

Stoppate le ricerche. Luigi Mario Favoloso è stato ritrovato, anzi si è rifatto vivo lui stesso con un video pubblicato tra le Instagram Stories. La madre Loredana Fiorentino ne aveva denunciato la scomparsa ad inizio gennaio, dopo che il 29 dicembre scorso l'ex gieffino si era allontanato da casa senza documenti né effetti personali sparendo così nel nulla. Di certo c'è che almeno il passaporto, con sé, lo aveva, dal momento che ora si trova in Armenia.

Ecco dove si trova Luigi Mario Favoloso

Favoloso è ad Everan, nel Caucaso. "La mia domanda è: ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre cazzate? - dice nella clip sui social - E, soprattutto, non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio non ha nulla da temere e nulla da nascondere? Comunque, visto che nemmeno se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico: questa è Erevan, la capitale dell'Armenia. Ve la faccio vedere soltanto perché stanotte sarò già in un'altra nazione". Alle sue spalle l'architettura della città illuminata nella notte.

Poi l'ex compagno di Nina Moric - che nelle ultime ore era stato accusato proprio da quest'ultima di aver aggredito lei e il figlio Carlos Maria - ci tiene a smentire i pettegolezzi circolati nelle ultime ore sul suo conto. Le ultime indiscrezioni, infatti, lo volevano in Svizzera, poi in Germania e, ancora, ad un passo dagli studi di 'Live - Non è la d'Urso', dove si è pensato fosse l'ospite di punta della prossima puntata, in onda domenica in prima serata su Canale 5. "State dicendo un mucchio di cazzate - prosegue - Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta". Da più parti, infatti, si è ipotizzato che il giovane si sia allontanato per creare volontariamente un 'caso' sulla sua scomparsa ed ottenere così visibilità mediatica. Di certo c'è che ora sta giocando a 'Prova a Prendermi'. Oppure, forse, che vuole essere lasciato in pace. Chissà.